星辰大海｜林峯新劇慘變恐怖情人？　「咆哮式」演技被網友嘲笑

現年41歲的林峯近年已經將重心轉移內地發展，在影視圈資源豐富的他劇接劇拍不停。已有四部未播電視劇在手的他，近日其中一部劇集《星辰大海》就官宣將會在10月30日播出，而在官方微博上亦播放了最新預告片，林峯的咆哮式演技超搶鏡，令到不少網友議論紛紛直指他似足「咆哮帝」馬景濤，非常好笑。

林峯同劉濤主演的新劇《星辰大海》即將播出。（《星辰大海》微博圖片）

從官方播放的預告片可見，林峯官仔骨骨飾演一位商界才俊方恆之，在機緣巧合之下碰上家境貧困的小鎮姑娘簡愛（劉濤飾），從而二人除了在工作上是有合作關係之外，在感情上亦有所發展。從預告片可見，林峯對劉濤不停死纏難打，還用特別的方式用水喉向她示愛，而林峯這個示愛舉動就遭到網友嘴取笑，認為他手拿着水喉本身是淋濕自己，但沒想到在舉高的時候竟不小心淋着劉濤，整個畫面不唯美，讓不少網友為劉濤設計內心對白：「劉濤想說你只淋自己不行嗎？」非常好笑。

林峯在劇集是一位商界才俊。（影片截圖）

林峯向劉濤示愛。（影片截圖）

另外，在劇集中林峯還有一個特點被發現，就是他不斷以「咆哮式」聲音演繹，不停聲嘶力竭大叫連臉上的青筋亦盡現，而且所講的對白亦非常瘋狂，就好像「我會纏着你，一輩子纏着你」﹑「我愛你，我不要這種眼神」等，整個人設狀態似足一位恐怖情人，讓不少網友嘲諷他似足「咆哮帝」馬景濤，非常好笑，大家留言表示：「這演技馬景濤看了都要喊聲師傅是」﹑「林峯是被馬景濤附體了嗎？」等，令到大家討論聲不斷，揚言期待劇集播出。

林峯在劇集中不停咆哮。（影片截圖）

現青筋聲嘶力竭講對白。（影片截圖）