宋慧喬站187cm張基龍身旁顯得嬌小無比　網民睇唔出兩人相差10歲

韓國女演員宋慧喬主演的新劇《現正分手中》（지금, 헤어지는 중입니다）將於下月首播，由於這是她與宋仲基離婚後首部回歸幕前的作品，再加上她在劇中與年輕11歲的張基龍大談姊弟戀，未播出已經備受觀眾熱烈期待。近日劇組頻頻上載新照片，宋慧喬站在擁有模特兒身材的張基龍身旁合照顯得嬌小無比，獲不少網民大讚兩人很合襯，完全看不出宋慧喬比男主角大十年！



宋慧喬和張基龍主演的新劇《現正分手中》將於下月12日首播。（《現正分手中》劇照）

現年29歲的張基龍是模特兒出身，身高足足有187cm高，站在只得161cm高的宋慧喬旁邊顯盡身高優勢，他輕輕摟着宋慧喬的肩膀並微微彎腰靠近對方，而宋慧喬亦輕輕將頭挨在張基龍的肩膀上，輕鬆就填補了兩人26cm的距離，散發出甜蜜的粉紅泡泡。亦有網民將焦點放在宋慧喬的纖腰上，大讚她雖然嬌小但身形比例實在是太好：「這是真人的腰嗎？」、「實在太美了」、「兩人實在太合襯了！」

張基龍輕輕摟着宋慧喬的肩膀並微微彎腰靠近對方，而宋慧喬亦輕輕將頭挨在張基龍的肩膀上，輕鬆就填補了兩人26cm的距離，散發出甜蜜的粉紅泡泡。（Instagram：@nowwearebreakingup_official）

不少網民表示很期待兩人會擦出什麼火花。（Instagram：@sbsdrama.official）

網民大讚宋慧喬和張基龍一點也不像相差10歲。（Instagram：@sbsdrama.official）

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