小S「國手風波」後深潛數月終浦頭　親自回應零收入傳聞不忘自嘲

小S徐熙娣26號出席公益活動，這是她自東奧事件後首次公開露面，先前賈永婕透露她現在沒有收入，她坦言今年確實收入銳減很多，但多了很多和家人相處的時間，她也從中獲得了很多快樂，她自嘲還好她有存錢的好習慣，「所以還過得去啦，還可以捐錢做公益，哈哈！」



面對先前的東奧風波，她表示心情其實很平靜，因為她擁有很多家人朋友的愛和支持，而她的新節目《熙娣想聊》已經剩最後一集要錄，接下來看賣給哪個平台就可以播出，她還預告12月底還會有另一個新的談話性節目，但拍檔和內容暫不透露。

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賈永婕先前幫她縫補背了多年的舊包包，為何對這包包情有獨鍾？她說當了媽媽後就習慣背大包包，但找不到背帶背起來舒服的款式，而這個包包背起來的感覺剛剛好，容量又夠大，笑說自己會持續背到背帶脫落為止。

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