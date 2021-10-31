王祖藍佩服曾志偉搵咗好好嘅團隊改革︰從此TVB唔係個人主義嘅事

無綫於周日（31日）舉行「愛心曲奇暖萬家」慈善義賣活動，現為TVB首席創意官的王祖藍亦有出席。近來備受關注的一個節目，相信就是TVB與湖南衛視網際網路影片平台「芒果TV」合作，《我是歌手》原班人馬製作的新選秀節目《聲生不息》，他表示節目正在密鑼緊鼓準備中，他說︰「就算要隔離我哋都要拍！」比賽形式要留待官方公布，最重要的是參賽者要喜愛香港的音樂。



祖藍表示年尾十分忙碌，因為在準備台慶、頒獎典禮和慈善活動等。（周倪瑩攝）

另外，招生海報講明年滿18歲新晉、現役歌手、演藝人員及新秀都可報名，但《超級巨聲2》出身、現年38歲的陳國峰，則於IG story透露因年紀問題而被拒參賽。對此，祖藍作出回應︰「非常感謝佢對呢個節目有興趣，亦都（覺得）唔好意思啊，如果有啲咩誤會令你唔開心嘅話，因為其實當初做呢個節目嘅時候係希望搵新人，因為我哋希望搵港樂接班人，兩個電視台都希望搵比較年輕嘅，後來發現咗香港好多唱片公司嘅歌手可能就算到咗一定嘅年紀，佢哋都好希望有機會參與，所以後尾溝通落嚟，我哋都開放咗，其實應該佢係收到呢個消息㗎喇，不過就可能有素人同歌手嘅比賽，咁就睇吓歌手想唔想，最緊要係有宣傳港樂、唔怕呢個比賽有壓力嘅，大家加油去參與咁！」祖藍表示現時收到的報名反應熱烈。

聲生不息丨招生海報「年滿18歲」可參賽 陳國峰爆料：話我年紀大

祖藍指今次的《聲生不息》是破天荒地香港和內地同步播。（周倪瑩攝）

前無綫助理總經理余詠珊開了一間新的製作公司創作，被問到祖藍會否希望有機會合作，他說︰「百花齊放最緊要啦，最緊要全個娛樂圈都多嘢做，呢個係最開心嘅。」余詠珊又曾表示回憶近兩年在TVB做節目，要兩小時內度完4個空檔，承認沒甚麼創新，祖藍就說︰「各人有各人嘅經驗，各人有各人嘅做法，最緊要都係為呢一行貢獻，呢個係最重要！」另外一方面，接下來ViuTV會播皇牌節目《全民造星IV》和《神的女主角》，而TVB亦會播新節目《男神廚房》，但J2同時段就以外購劇《驪歌行》迎戰《全民造星IV》，被問到會否考慮「轉陣」，他婉轉回應︰「百花齊放最緊要！我覺得而家香港嘅觀眾最緊要多啲選擇，多啲選擇，大家有選擇睇電視嘅自由，睇節目嘅自由啊，我哋作為提供一個選擇嘅一份子，已經覺得好慶幸啦！」

祖藍希望令更多對音樂有熱誠的人帶去更大的舞台。（周倪瑩攝）

有人就指曾志偉想培養祖藍做接班人，祖藍笑言︰「高度方面冇問題嘅！高層方面就唔敢講啦，同埋而家我最佩服獎門人嘅係佢搵咗個好好嘅團隊，從此TVB唔係一個個人主義嘅事。」言談間，祖藍亦有大讚剛榮升J2台創意總監的鄭詩君（C君）。

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