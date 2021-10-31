曼聯忠粉孔德賢覺得要炒蘇斯克查：佢冇做錯不過係未夠實力

無綫於周日（31日）舉行「愛心曲奇暖萬家」慈善義賣活動，藝人孔德賢（Danny）亦有出席支持。雖然是萬聖節，但Danny就表示自己明天好早要開工，所以也沒有什麼節目。不講不知道，原來Danny是忠實球迷，更是曼聯的忠粉，他接受《香港01》訪問時，一講曼聯就講到「停唔到」。現年24歲的他，原來自2007、08年開始就已經喜歡曼聯，因為受爸爸的影響喜歡，至今已14年時間！他說︰「見證住王朝嘅崛起，見證住衰退嘅時期，去到而家，唉！我都唔知講咩好啊！而家呢個好尷尬嘅時期。」



Danny出席「愛心曲奇暖萬家」慈善義賣活動。（周倪瑩攝）

被問到Danny會否覺得曼聯領隊蘇斯克查應該被炒，他直呼︰「係啦！我覺得佢要被炒，其實佢冇做錯嘅，只不過係佢未夠實力，因為其實曼聯每一個球員佢哋嘅質素都已經係世界頂尖，即係位對位嚟講，佢同其他國家（球隊）嘅人排，其實佢哋都係top 5實力水平，但係蘇斯克查嘅戰術，就好似維持咗佢師傅費格遜，之前打過『4-4-2』嘅陣式，咁佢個陣式其實都係冇乜組織，都係『高Q大棍』一嘢掘上去，搵C朗搵卡雲尼咁去頂波啦，其實佢冇一個好中間配合到嘅章法，即係好多時候都要靠球員嘅天才波。」

Danny一講足球就講到眉飛色舞。（周倪瑩攝）

另外，Danny覺得除了蘇斯克查在進攻方面有責任，麥佳亞在防守方面也有不足，「雖然佢係（有）好高嘅轉會費，亦都係英格蘭嘅一個中堅，但係喺個表現唔得嘅情況之下，反而試吓連迪路夫去搭華拉尼可能會好啲，同埋琴日贏咗熱刺3:0，嗰場試咗個3中堅，其實我覺得曼聯可以試吓喺呢個低潮嘅時期做多啲防守先。」曼聯早前贏熱刺3:0的一場賽事，Danny當然亦有看，「基本上5後衛，前面兩個中鋒，雖然兩個中鋒畀人笑加埋70歲，兩個都35歲，足球上面嚟講係比較老嘅一個前鋒組合，但係我覺得以佢哋嘅經驗，同埋佢哋可以趁60分鐘前左右去用盡佢哋嘅體力去踢，同埋要做好防守先。」

Danny覺得曼聯是靠球員們的天份，才可以「符符碌碌」入波，沒有太多漂亮的攻勢。（周倪瑩攝）

Danny又講到上場曼聯大敗給利物浦0:5，「完全係俾人羞辱咁樣，雖然俾人大炒之後，第日我都着件波衫出街，我都冇乜所謂，但係我覺得真係要好好咁樣去執咗個防守先，同埋換教練（領隊）我覺得係必須！（有冇睇到想喊？）唉！我一路睇一路笑，冇嘢好講！因為我覺得俾人大炒固然係一個好恥辱嘅嘢啦，仲要係主場，望住啲球迷提早走。本來今季係好大期望，後面又買咗華拉尼，咁貴，前面又有英格蘭新星辛祖，再加埋C朗。」Danny總括覺得最大問題是領隊，而今年曼聯都是靠「符碌」，踢不出實力，希望之後他們會「踢好啲」！

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