陳煒大讚炎明熹拍喊戲比不用教　自己性格太堅強反而難投入

陳煒今日（1日）以頒獎嘉賓身份出席美髮美容業商會就職典禮，她透露平時因工作關係經常要化濃妝，因此在護膚方面都特別注重清潔，並儘量在空餘時間讓皮膚好好休息，間中都會去做激光療程，自己更會勤於食保健產品調理身體，才能夠由內靚到外。



陳煒今日（1日）以頒獎嘉賓身份出席美髮美容業商會就職典禮。（梁碧玲 攝）

煒哥笑言有時間就會上醫生男朋友的醫學美容公司做療程，被問到由男朋友親自服務見到自己的瑕疵會否覺得很尷尬，她自信道：「哈哈，點會呢？有咩未見過吖佢！都好多謝佢幫我扮靚！」

煒哥近日正在拍攝TVB新劇《青春本我》，她笑言很開心能夠與炎明熹（Gigi）合作演母女，大讚對方不需要自己教做戲，皆因她唱歌很有感情，所以第一次拍劇需要拍喊戲都沒太大困難，反而自己則需要故事夠完整才能投入：「有齊晒劇集背景、人物性格各樣嘢支持我先可以投入個角色自然流淚，你叫我自己就咁喊，我個人都幾tough（堅強），都係一個好難喊嘅人嚟。」煒哥憶述當年拍攝《宮心計2深宮計》時經常都要展示出情緒崩潰的一面令她最印象深刻：「成個過程都好難抽離，一日24小時有18個鐘都係喺戲入面嗰個狀態，其他幾個小時除咗沖涼、瞓覺之外仲要背對白都真係幾攰，好需要自己嘅意志力去堅持。」

煒哥坦言自己是一個性格很剛強的人，要流淚並不容易。（梁碧玲 攝）

陳煒在《宮心計2深宮計》演終極大反派太平公主，其演出令人一改對她以往的印象，更被網民推舉為「視后」大熱，雖最後只得「最受歡迎電視女角色」，但其角色也足夠令人難忘。（網上圖片）

早前有報道指陳煒以千萬元買入大埔新翠山莊的樓盤榮升業主，她表示現時仍未收樓，預計下年年中才能入伙：「裝修預算就其實冇乜點諗，大概都心裏有數，最主要都係構思將來嘅安樂窩係咩類型同風格，到時同設計師再商量。」外界都很關心煒哥上車後會否考慮組織家庭，她則表示順其自然：「未諗，都唔到我諗，最緊要自己住得舒服開心！」

陳煒表示下年年初才收樓。（梁碧玲 攝）

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