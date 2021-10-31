李芷晴以超貼身運動裝上節目　罕有大展好身材獲大讚禾稈冚珍珠

現年28歲的李芷晴（Stephanie）於三年前參加完港姐後加入TVB成為旗下藝人，近年雖然開始有不少拍劇機會，例如在《愛·回家之開心速遞》、《七公主》、《星空下的仁醫》等劇集都有份參與，不過演的都是小角色。近日她在健康節目《醫醫，我不想再病了》最新一集中參與短劇演出，以一身貼身運動裝束登場做運動大展好身材，與一向走文青路線的她差異甚大，火速成為網民熱烈討論的對象，更大讚她「禾稈冚珍珠」！



李芷晴向來愛走文青路線。（IG@step_bystep）

TVB不少節目如《東張西望》都有加插搶眼球的「小背心」畫面令觀眾留下深刻的印象，《醫醫，我不想再病了》亦不例外，李芷晴在節目中以緊身衫示人玩健身器材，完全遮蓋不住她身上的曲線美，因此引起網民熱烈討論。不過，有網民指出，李芷晴當年參加港姐時在泳裝環節展示身材時感覺沒有現時身材好，再加上她向來打扮密實走文青路線，即使於《愛·回家之開心速遞》扮演Elaine一角亦是穿起密實的制服，因此突然在節目穿貼身衫，令網民大感驚喜。

李芷晴於2018年參加《香港小姐競選》時所穿的泳衣比較密實。（梁碧玲攝）

李芷晴以緊身衫示人大展好身材。（《醫醫，我不想再病了》影片截圖）

事實上，Stephanie近來亦愈來愈轉趨性感，毫不吝嗇在Instagram上載身穿小背心及泳衣的照片，如今更在電視機螢幕前罕有騷身材，獲不少網民表示「流晒鼻血」、「禾稈冚珍珠」、「好靚」、「冇得輸」！

李芷晴即使於《愛·回家之開心速遞》扮演Elaine一角亦是穿起密實的制服。（《愛·回家之開心速遞》影片截圖）

Stephanie回覆《香港01》時坦言很感謝網民留意到自己，又稱該件貼身運動衣其實是自己挑選的：「其實節目組都係要求着普通運動裝，但因為劇情關係，其中一part要影到背脊，所以就揀咗一件少少露背嘅運動T恤，我平時運動嘅時候都係咁樣着，方便郁動嘛！」網民猜測她可能想改走性感路線，但Stephanie卻未有這個意思：「其實我自己都冇特別話想行咩路線，只係自己私底下衣着打扮都鍾意文青感覺多啲。至於拍攝上其實都係睇下劇情需要同場合適唔適合，希望有多啲唔同嘅嘗試，畀大家見到我更多唔同嘅一面，就算要性感都希望做到健康嘅性感就最好！」

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