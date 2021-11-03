古力娜扎零修圖真面目曝光　低胸裝極養眼顏值輾壓同場關曉彤

有「新疆維納斯」之稱的內地女星古力娜扎，近日在三亞出席品牌活動，大明星駕到自然吸引不少民眾拍照，在零修圖的情況下古力娜扎真面目盡現人前，狀態大好的她獲得不少網友激讚，更輕鬆地撼贏同場另一女星關曉彤，掀起微博話題引來討論。

古力娜扎穿得性感出席品牌活動。（古力娜扎微博圖片）

一向顏值同身材出眾的古力娜扎，是次出席品牌活動亦沒有令大家失望，身穿黑色低胸連身裙的她，盡現白滑好身材，而且挖腰式的設計突顯她的小蠻腰，相當吸睛，再加上她以中分黑髮示人，配上鮮紅色唇膏，整體打扮性感。而在民眾的零修圖的鏡頭下，古力娜扎無論身材、膚質都相當出眾，同螢幕前的她分別不大，讓不少網友激讚她絕對是真正的大美女。

沒有修圖的古力娜扎。（微博圖片）

同場還有女星關曉彤，不過兩者對比之下不少網友都直指古力娜扎輕鬆完勝。雖然關曉彤有展露其招牌長腿，不過服裝配搭上顯得老氣，少了24歲應有的少女氣，甚至被吐槽看起來壯碩，相較之下更突出古力娜扎小女人的氣息，網友們紛紛留言表示：「關曉彤輸很慘」、「差太多了啦」、「娜扎好美」等，對古力娜扎有讚無彈。

古力娜扎輕鬆撼贏女星關曉彤。（微博圖片）