迪麗熱巴韓國奪獎全程英文發言　口語流暢輕鬆擊敗同鄉古力娜扎

內地女星迪麗熱巴不單止顏值高演技好,而且英文還不俗添。近日她主演的劇集《三生三世枕上書》在韓國大受歡迎,並在當地奪得年度「最佳新星獎」,雖然她未能前往當地領獎,可是就透過視頻錄製講出得獎感言,而且全程用英文講,英文口語甚為流暢又好聽,令她大受討論。

《三生三世枕上書》在韓國大受歡迎。(《三生三世枕上書》微博圖片)

年初播出的劇集《三生三世枕上書》大受歡迎,隨即走出國門在韓國播出一樣獲得喜愛。就在近日韓國方面舉行「2020釜山電影節」,迪麗熱巴就獲得「亞洲内容獎之最佳新星」,雖然未能前往當地拿獎,可是她就透過視頻錄製講出得獎感言,而且全程講英文:「This is a great honored for me to receive the best rising star awards。thankyou all my fans and audience who always suport me,and thank you for your love。《eternal love of dream》 thanks all the crews for their hard work, I will continue to work hard to bring you guys more than better work。」英文口語講得不錯,雖然有些小口音可是算是流暢。在講的時候她表現得非常自然,整體感覺聽得舒服,令她獲得不少網友激讚。

迪麗熱巴講英文好好聽。(影片截圖)

正因為如此所以有網友就將她講英文的表現同同鄉古力娜扎作出比較,兩者一比較之下迪麗熱巴絕對無得輸。事關在去年古力娜扎受邀出席《Mnet Asia Music Awards》(MAMA 2019)頒獎典禮,身為頒獎嘉賓在頒發「最佳Solo舞蹈表演獎」的時候,她用英文讀出:「2019 Mnet Asia Music Awards Best Dance Performance Solo,CHUNGHA!」見她讀得辛苦又斷斷續續,而且口音又非常之重,令人聽起上來不太舒服。在英文這一個領域中不少網友都認為迪麗熱巴比古力娜扎好,看來古力娜扎需要再努力喇!

古力娜扎講英文口音被網友嘲笑。(影片截圖)