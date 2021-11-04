換命真相 | TVB「御用豪宅」真身係法國餐廳　拍一日要兩萬蚊租

撰文：邱愛霖
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無綫（TVB）電視劇《換命真相》中，其中一個主要場景是粉紅色的三層獨立屋。本來是陳庭欣（飾朱筱筱）經營的小小時光屋，她離世後，好友鄧佩儀（飾張旻）、蔣家旻（飾歐陽家純）、劉佩玥（飾楊紫山）接手經營，一年後便歸三人所有。

這幢粉紅色大宅真身係餐廳，主理法國料理。（劇集截圖）

不過許多觀眾都留意到，這幢粉紅色大宅經常租予TVB作拍攝場地。例如《降魔的2.0》中，謝雪心（飾晶晶）到訪長洲的度假屋也是同樣是這幢大宅。其實這幢粉紅色三層獨立屋位於西貢西沙路，真身是法國餐廳，只提供預約。

翻查網上資料，這間餐廳的人均消費為400至800港元。餐廳負責人接受《香港01》訪問時透露，除了TVB之外，亦不時會租給電影公司作拍攝場地，拍攝時間則是斷鐘計，最少租4小時。

老是常出現。（劇集截圖）

《香港01》訪問了《換命真相》監製黃偉聲，他表示，揀這幢大宅的原因是景致優美、拍攝方便，但租金不便宜，需兩萬多一日。雖然未知拍攝《換命真相》總租金多少，但黃偉聲估計會超過10萬。

監製黃偉聲表示，租金應該超過10萬。（劇集截圖）

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