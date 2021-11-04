全民造星IV｜「女版姜濤」Day登場　自稱係「香港Jennie加Lisa」

ViuTV真人選秀節目《全民造星IV》今年以打造一隊女團為目標，而第一round就要參賽者互相battle，賽制殘酷。今晚（4日）播出的一集，有大熱女團人馬Day（許軼）出場。當時Day在記者會上被安排企中間，因此被看高一線，加上跟姜濤參賽時同齡，所以她被稱為「女版姜濤」。



91號參賽者許軼為《造星IV》首個Center 。（梁碧玲攝）

在預告片入面，19歲的Day在面試時，講到自己有半年在韓國做練習生的經驗，更自詡自己是「香港Jennie mix Lisa」，之後她解釋︰「我話自己似Jennie同Lisa，係啲人咁講，唔係我自己講！」之後表演跳舞又「企唔穩」，唱歌連唱什麼也不記得兼忘詞，表現強差人意，不過她在排舞時每次也相當落力和勤力練習，所以在記者會上終於被人留意到。在正式比賽時，她表演跳唱，表演算是有壓台感，連導師許廷鏗（Alfred）和梁祖堯都說︰「佢把聲其實唔壞！」、「我想要呢啲啊！」其實Day本身除了有跳Kpop Cover和做過練習生外，她也曾殺入《2021香港區K-POP舞蹈比賽-CHOOM》總決賽，所以有一定的實力！

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