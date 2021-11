繼早前組合MIRROR成員呂爵安(Edan)的第一首個人歌曲《E先生連環不幸事件》在YouTube的MV點擊成功突破千萬後,另一位員姜濤的歌曲《Dear My Friend,》MV亦破千萬點擊,比起Edan花的9個月時間還要快。



姜濤人氣高企,歌曲《Dear My Friend,》MV感情真摰,打動人心。(IG@keung_show)

姜濤的《Dear My Friend,》MV於8月6日在YouTube上架,花了近3個月的時間就破千萬點擊。《Dear My Friend,》背後故事令人催淚,姜濤希望透過歌曲向今年三月逝世的好友阿Kin(花名「中鋒」)道別,盼對方能好好安息。歌曲早前推出時,已經有「姜糖」表示聽到眼濕濕。除了《Dear My Friend,》和《E先生連環不幸事件》外,另一首破千萬的歌曲同樣是姜濤的《蒙著嘴說愛你》,而盧瀚霆(Anson Lo)的《不可愛教主》現時有約942萬次點率,破千萬有望!

有「姜糖」為姜濤送上星星。(網站截圖)

另外,有傳媒報道,有身在澳洲的「姜糖」,為姜濤和中鋒送上一顆星星。星星以「Dear My Friend,」命名,跟MV推出同一日,即是8月6日送出,非常有心意。

