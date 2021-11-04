星空下的仁醫｜周家怡從演以來多波折　最大轉捩點係港視不獲發牌

最新一集《星空下的仁醫》，周家怡飾演的海琪因要安排炳良轉院，忍不住伏在叢昕（馬國明飾）懷裡痛哭，十四集下來，周家怡的演技得到不少網民的讚好，但其實她也有質疑自己的時候，幸得周潤發的鼓勵，才成就了今天的她。

周家怡在《星空下的仁醫》表現獲讚。（劇照）

周家怡舞蹈員出身，當演員前曾經為李克勤、黎明和陳小春作演唱會伴舞，其後報讀1998年的無綫電視藝員訓練班而入行。

周家怡今年原來已經42歲。(周家怡ig)

在無綫十多年，周家怡在演藝生涯裏載浮載沉，她坦言事業心不強：「過去沒特別去等機會，只是覺得開工好快樂，後來認識監製戚其義，他點醒我其實還有許多可能性，我才開始研究演戲。」

周家怡在TVB拍過不少劇集，其中一套令人深刻的是《花花世界花家姐》。（網上圖片）

「其實我頗知足的，只是希望下次可以多點戲分，同時在這個地方（TVB）長大，亦清楚了解到，這些機會不屬於你。」與「我不是女主角」劃上了等號，令她走進了Comfort Zone，在TVB工作十多年，「沒有刻意想上位，有戲拍就得。」

佘詩曼與周家怡好好老友。(周家怡ig)

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