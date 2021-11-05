梁洛施行山素顏上陣狀態超好　愛心滿滿抱流浪貓回家撫養

現年33歲的梁洛施 （Isabella）近年已經回港定居，生活低調的她雖然很少出席公開活動，但其在微博上相當活躍，不時上貼生活照同網友分享日常。近日，她就發多張行山的照片，素顏上陣的她膚質相當好，臉色紅潤均衡， 而且笑容燦爛讓不少網友激讚。

Isabella近年已經回港定居。（視覺中國）

網友除了激讚Isabella素顏樣出色外，還大讚她非常有愛心，事關她手抱的一對小貓咪是流浪貓，遇見牠們讓她相信緣份二字，所以就毫不猶豫將牠們抱回家撫養：「當那一刻，我望着「毛孩們」眼裡那一片深不見底的湖泊，内心湧起一股柔軟，此刻我讀出「緣份」兩字，我明白緣到了推也推不開。於是毫不猶豫，一路小心翼翼地把牠們捧回了家。生活不一定讓我們每一天都美好，但現在每天都會有一對小美好在等我喲。」幫牠們改名為Milo同Mila。

Isabella素顏上陣。（Isabella微博圖片）

不過在Isabella上貼的照片中，一共是有三隻貓咪，所以在這種情況下有網友就質疑為什麼她只撫養兩一對貓咪，而另一隻呢？而有細心的網友就找出了解答，在Isabella上貼的單獨照片上，其實她旁邊還有一位朋友而且手上還抱有貓咪，相信三隻貓咪已經找到好歸宿。

朋友手上抱着另一隻貓咪。（Isabella微博圖片）