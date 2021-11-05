「限娘令」政策奏效？　鹿晗短髮look曬素顏鬚根相現男人味

內地男星鹿晗自從剪去長髮後似乎甚愛新髮型，經常在instagram上貼自拍照，近日更一連上貼兩張素顏照，短髮造型再加上些許鬚根盡現男人味，減退了許多小白臉的感覺，讓不少網友再三激讚硬漢味十足。

鹿晗的中分頭絕對是他的招牌髮型。（視覺中國）

眾所周知，過去的鹿晗一直以招牌中分頭示人，再配上精緻的五官，讓不少人覺得他像花一樣漂亮，所以被標上「花美男」的稱號。但隨着近來內地「限娘令」政策，不少「花美男」偶像的裝扮都被發現有所改變，變得較以前硬朗些，好像歌手蔡徐坤般，在社交網站上貼一張留鬍鬚的素顏自拍照大曬男人味。

蔡徐坤留鬚玩自拍大曬男人味。（視覺中國﹑微博圖片）

而鹿晗近日曬的自拍照風格都甚似蔡徐坤，剪了平頭短髮的他不介意素顏示人，而且臉上還留有些少鬚根，脂粉味減退顯得相當自然，同時表情上冷酷冷酷的，盡現硬漢一面，網友們都有讚無彈。另外，近日出席品牌活動的他，被網友捕捉到零修圖的真面目，狀態大好讓不少網友激讚新髮型清爽有型，展現出陽剛一面。

鹿晗曬出素顏照被讚有硬朗感覺.。（7_luhan_m@IG）

雖然不知道鹿晗是不是為了響應「限娘令」政策而作出改變，但是次的改變的確大受好評，起碼少了脂粉味。早前內地官媒多次針對所謂「花美男」偶像作出嚴評，指出他們陰柔甜美的外型是「娘炮化」缺乏陽剛味，強調這一些是「畸形審美」。

鹿晗被網友捕捉。（微博圖片）