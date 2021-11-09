Deepfake｜美麗妄娜被換臉變AV女主角　超理性分析事件獲網民激讚

【Deepfake／美麗妄娜／小玉】台灣知名網紅「小玉」，近些時間因製造「非法換臉片」謀取暴利，遭到當地警方帶捕歸案，經獲查證調查出背後有「上百名女性受害」，並牟取數千萬台幣暴利，立即引起大量網路撻伐。雖然說檢方已予以責罰，但長時間下來仍然難平眾怒認為應該受到更大的懲罰。



不過在眾多謾罵的留言中，亦也有站在理性角度看小玉換臉事件的評論者。日前，同樣身受其害的台灣知名Youtuber美麗妄娜，日前通過拍攝影片表示自己願意原諒小玉的不法行為，也希望他能發自內心的道歉，並公開接受法律處置。

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值得一提的是整部影片裡，美麗妄娜除了講述自己親身遭受的經歷以及看過許多因網路欺凌而走的事件外，亦分析道近期在網路留言的狀況。她認為小玉犯法是一回事，但是包括他以及家人受到欺凌又是另外一回事，若過度的網路進行留言欺凌事實上也沒好到哪去，最後更提醒各位：「你的一字一句，都可能會影響任何人的人生」。此句話便是提醒大眾，有情緒雖是難免，但希望大家用更加理性的角度看待一件事情。

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