Deepfake｜被合成變性感吊帶女　蔡英文稱擬修法打擊假影片假訊息

台灣近日出現大量以「Deepfake」換臉技術製作的色情影片在網上販售，除了蔡依林、「雞排妹」鄭家純、郭書瑤等多名女性藝人外，連總統蔡英文都不能倖免。

蔡英文周一（18日）深夜在社交平台上發文，直言「這些假訊息和影片有一天都可能傷害到你我」，強調政府會重新盤點法規，研擬推動修法工作。



蔡英文被合成至一名身穿性感淺藍色吊帶衣服、頭戴兔耳髮飾的的女子身上。（網上圖片）

據了解，在抖音、Facebook、LINE的群組流傳的圖片、動圖、影片中，其中一個動圖就是將蔡英文的樣貌，合成至一名身穿性感淺藍色吊帶衣服、頭戴兔耳髮飾的的女子身上。這一位「蔡英文」的表情相當豐富、撩人，但同時亦予人感覺詭異。

蔡英文表示，科技的運用是為了創造人類更好的生活，而非用來傷害他人，受害者可能是你我關心的對象，也可能是你我的親友，不能坐視這樣的事情發生。蔡英文並提到，台灣一直面臨假影片、假訊息的威脅，利用科技造假，威脅民主制度。尤其在疫情期間，大量假訊息的流傳，試圖擾亂人心，影響防疫工作。

蔡英文深夜在社交平台上發文回應事件。（Facebook圖片）

蔡英文稱，政府從幾年前開始就積極展開作為，強化科技犯罪防制工作。針對換臉色情犯罪等多種類型的網路性別暴力，政府將會重新盤點法規，研擬推動修法工作。

蔡英文也呼籲各網路平台業者，應該多關心此類新型科技犯罪行為，有責任阻止錯假影像傷害無辜的人。