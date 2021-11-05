陳苑澄雨中婚照勁特別　盤點近年明星四大類婚照超值得參考

無綫女藝人、前女子組合As One成員陳苑澄（Tania）去年9月接受男友Gary求婚，大晒5卡求婚鑽戒，婚禮籌備一年，直至近日開27歲生日party才派帖。Tania今日曬出婚照，與其他人靚相好有分別，因為自己租了水車，影了一輯雨中婚照。
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近年也流行小清新或文青風的婚照，不一定是穿上拖尾婚紗拍攝，有些只是穿便服影相，更生活化、更特別！藝人們向來都可帶領潮流，立即看看近兩年最美的十八輯婚照，婚照可以包括是Pre-wedding的和婚禮的美照。
奢華型
不少藝人都選擇到歐洲影婚照兼行禮，幾年前有周杰倫和昆凌在英國約克郡塞爾比教堂（Selby Abbey）舉行的世紀婚禮。去年文詠珊（Janice Man）於意大利時間10月12日在Lake Como湖畔古堡Villa Erba舉行，一對新人當日坐船到達會場，非常浪漫，婚禮有近200名親友到賀，而據知在婚禮前，他們曾秘密到當地拍攝唯美婚紗景，堪稱豪華婚禮的經典。
點擊下圖看看藝人們的豪華婚照︰
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唯美仙氣型
有些女藝人選擇穿婚紗拍攝仙氣類的照片，例如倪晨曦於二月分享去年跟老公Vincent於玻利維亞拍攝的絕美婚照，成功吸引網民注意。
點擊下圖看看仙氣類的婚照︰
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小清新文青型
王敏奕和曾國祥的婚照清新又有文青感，王敏奕穿上一條白色裙子，戴上頭紗，勁清純！他們在日本北海道舉行婚禮，在森林裏面拍的照片超有文藝感。
點擊下圖看看文青類的婚照︰
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隨性型
近年除了文青類的婚照是大熱外，不少人都選擇同時影一輯着便服的婚照，感覺非常隨性但又不失甜蜜，例如楊祐寧近來在社交媒體上分享跟另一半Melinda的婚照，雖沒有穿上禮服和婚紗，卻大獲好評。
點擊下圖看看隨性型的婚照︰
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