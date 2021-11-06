體壇新星Emma Raducanu任DIOR最年輕品牌大使　一半血統來自中國

最近，DIOR在IG宣布18歲的Emma Raducanu擔任最新全球時尚與美妝品牌大使，亦是DIOR最年輕的品牌大使。



Emma Raducanu是一位網球新星。（Instagram@emmaraducanu）

Emma Raducanu 是今年9月在美國網球公開賽中誕生的一位新星，2002年出生於加拿大，成長於英國，母親是中國東北沈陽人，父親是羅馬尼亞人，身高175cm，樣貌陽光甜美，擁有健康的小麥膚色，被網友封為「英國楊丞琳」。Raducanu 5歲開始學習網球，10歲起接受專業網球訓練，到18歲一路過關斬將，在2021美網10場比賽中一盤未失，以直落兩盤的成績擊敗對手獲勝，成為英國44年來首位獲得女子網球國際大滿貫冠軍的本土選手，亦是網球界繼舒拉寶娃（Maria Sharapova）後，最年輕的大滿貫得主。而在這場比賽之前，她的世界排名在150名左右。

今年9月Raducanu在美網比賽中奪冠。（GettyImages）

由於Raducanu的特殊背景，在她奪冠後，可謂四國同慶，中國環球電視網英語頻道CGTN立即邀請訪問，英女王更罕有在IG發文祝賀：「在如此年輕的年紀，這是一個了不起的成就，也印證了你的努力與奉獻」，而凱特王妃也在IG大讚Raducanu：「難以置信——我們都為你驕傲。」回到英國後，更邀請對方搭檔雙打，足以見得她對Raducanu的喜愛與重視。

凱特王妃邀Raducanu「並肩作戰」。（ Instagram@emmaraducanu）

眼見Raducanu的知名度飆升，全球最大奢侈品集團LVMH火速送上Tiffany & Co.和DIOR的代言合約，在奪冠後的兩日，Raducanu便獲邀出席「時尚奧斯卡」Met Gala，她身穿CHANEL 2022早春系列黑白套裝，同一班CHANEL大使合照也毫不輸蝕。一星期後，又亮相British VOGUE x Tiffany & Co.活動，在電影《007：生死有時》（No Time to Die）的首映禮上，也有Raducanu的身影，她以一襲DIOR 2022早春系列千鳥格飾紋白色單肩露背長裙現身，隨之品牌便官宣她為全新品牌大使，可謂眾星捧月。

除此之外，Raducanu對學業也從不怠慢，A-level考試中，數學與經濟學都獲得A級成績，相當出色。據英媒預測，Raducanu將成為英國收入最高的女運動員，預計有過億英鎊。

Raducanu商業價值不菲。（Instagram@emmaraducanu）

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