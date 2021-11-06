《二月廿九》續集徐天佑唔擔心收視　拍親熱戲會同太太備案

ViuTV愛情穿越劇集《二月廿九》，播映時大受歡迎，在網上掀起不少話題。因此劇組決定再添食拍攝續集《940920》，劇集今（6日）在上水某貨運公司空地舉行拜神儀式，一眾主演均有現身出席，其中徐天佑對於劇集終於能順利開拍都大表期待。



徐天佑現身拜神儀式。（周倪瑩攝）

事實上《940920》原定計劃在今年4月份拍攝，但礙於疫情關係只好一度順廷，直到最近才正式開拍。對於劇集能終於開拍，主角之一的徐天佑接受《香港01》訪問時都大表期待：「我自己都好期待，因為完咗《二月廿九》好多觀眾都問幾時有續集，所以我哋都想快啲拍，到呢個時候開返，我哋都好興奮。」

徐天佑表示唔擔心劇集收視。（周倪瑩攝）

而在《二月廿九》中，最初徐天佑同女主角吳海昕有一段親吻戲，但在開拍前突然收到更新劇本，該場戲原來已被刪去，問道在續集中有沒有加入親吻戲，徐天佑表示：「劇組話今次唔透露劇情，俾啲期待觀眾。（如拍親吻戲會唔會同太太備案？）都會講聲，我覺得做演員要考慮劇情多啲。」而過往許多電視劇集續集的收視同口碑都不如第一輯，對此徐天佑表示不擔心：「我哋去諗嘅時候冇諗過收視，盡量做好劇本，只能夠拍好部戲，出到嚟嘅效果睇觀眾鍾唔鍾意囉，冇得去諗。」言語之下似乎是聽天由命。

徐天佑拍親吻戲前會同太太報備。（周倪瑩攝）

親自為劇集《二月廿九》創作插曲的徐天佑，問道今次會不會再為劇集創作，他則表示目前還沒有開始創作，因為還沒有創作靈感。而近年頻頻拍電視劇的他，亦揚言拍劇好好玩，如遇到好劇本都會拍更多劇集給觀眾。