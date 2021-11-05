范冰冰現身時尚展散發女王氣息　粉絲拍攝零修圖真面目曝光

內地女星范冰冰因2018年捲入偷稅逃稅風波重挫形象，雖然已被要求繳交罰款就可免刑事責任，但仍然遭到業內全面封殺，復出之日仍然遙遙無期。雖然演藝事業遭到停滯，但她依然受到時尚界寵愛，不時受邀拍攝﹑出席時尚活動，近日她就現身某時尚展被民眾捕捉到，在零修圖的情況下真面目曝光，在網上引來討論。

范冰冰受邀出席時尚活動 。（范冰冰工作室微博圖片）

一向有時尚觸角的范冰冰，每每出席時尚活動都令人眼前一亮，是次亦不例外。身穿粉色系列展現中國風的她顯得端莊，而且令人羨慕的髮量在造型上梳理出公主髮型，整體裝扮散發濃濃的古典氣息。作為大明星現身活動自然是焦點，所以在現場上她就被民眾捕捉不同的鏡頭，在零修圖的情況下真面目盡現，狀態大好的她根本同工作室發佈的照片沒甚麼差異，眼見她皮膚白皙且身材纖瘦，坐得畢直看展的模樣相當認真，不同角度看都非常漂亮，絕對是360度零死角大美人，不少網友都紛紛大讚表示：「顏值第一」﹑「確實漂亮」﹑「一直都這麼好看」，直言她是典型的東方美人。

被網友捕捉的范冰冰都好漂亮。（微博圖片）