鄭俊弘何雁詩時隔一年補辦婚宴　戴過十萬鑽戒：幾多錢都係心意

藝人鄭俊弘（Fred）和何雁詩（Stephanie）今日（7日）在麗思卡爾頓酒店補辦婚宴。姊妹團有蔡思貝、賴慰玲，兄弟團則有羅天宇等人。何雁詩穿上長裙擺婚紗，簡單紮上馬尾，難掩幸福之情。時隔一年才補辦婚宴，Fred笑稱已接受了新身份，更指聽到有人稱呼Stephanie為「鄭師奶」。

何雁詩穿上長裙擺婚紗。（梁碧玲攝）

談及婚宴流程，Stephanie透露，今日不設斟茶、交換戒指的儀式，但會有切蛋糕和合巹交杯的環節。Stephanie手上戴了訂婚和結婚兩隻戒指，問結婚戒指有幾多卡，Stephanie則表示忘記了：「因為都成兩年前啦！我都唔記得，但都大嘅。」Fred承認結婚戒指都要10多萬，Stephanie則認為心意最緊要：「唔緊要啦！幾多錢都係心意嚟啫！唔使睇得咁重要嘅！」

據知何雁詩手上的鑽戒價值越十萬！（梁碧玲攝）

至於婚後有否努力「造人」，Stephanie稱一切順其自然，但不心急：「媒體心急過我媽，但睇Fred表演。」Fred笑言話會盡力。問老婆是否家中財政大臣，他們透露二人是財政獨立，「冇話管住晒嘅。」

兩人表示唔急生仔。（梁碧玲攝）

鄭俊弘何雁詩補擺酒場面墟冚 星級兄弟姊妹團尤如台慶陣容

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