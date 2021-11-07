鄭俊弘何雁詩時隔一年補辦婚宴　戴過十萬鑽戒：幾多錢都係心意

藝人鄭俊弘（Fred）和何雁詩（Stephanie）今日（7日）在麗思卡爾頓酒店補辦婚宴。姊妹團有蔡思貝、賴慰玲，兄弟團則有羅天宇等人。何雁詩穿上長裙擺婚紗，簡單紮上馬尾，難掩幸福之情。時隔一年才補辦婚宴，Fred笑稱已接受了新身份，更指聽到有人稱呼Stephanie為「鄭師奶」。
談及婚宴流程，Stephanie透露，今日不設斟茶、交換戒指的儀式，但會有切蛋糕和合巹交杯的環節。Stephanie手上戴了訂婚和結婚兩隻戒指，問結婚戒指有幾多卡，Stephanie則表示忘記了：「因為都成兩年前啦！我都唔記得，但都大嘅。」Fred承認結婚戒指都要10多萬，Stephanie則認為心意最緊要：「唔緊要啦！幾多錢都係心意嚟啫！唔使睇得咁重要嘅！」
至於婚後有否努力「造人」，Stephanie稱一切順其自然，但不心急：「媒體心急過我媽，但睇Fred表演。」Fred笑言話會盡力。問老婆是否家中財政大臣，他們透露二人是財政獨立，「冇話管住晒嘅。」
👇👇👇點擊下圖睇高清星級兄弟姊妹團👇👇👇
+40
👇👇👇點撃下圖睇去年結婚盛況👇👇👇
+40
同場加映：星空下的仁醫｜演員中期評核報告 有配角表現勁過鄭嘉穎鍾嘉欣
+11
節目巡禮2022｜紅地氈騎呢衣著 馮盈盈似太空人江嘉敏勁大份節目巡禮2022｜紅地氈李佳芯仙氣取勝 劉穎鏇件衫展現玲瓏浮凸節目巡禮2022｜大合照排位露玄機 周嘉洛陳自瑤上位洪永城稍退後專訪｜無懼網絡欺凌強硬反擊 曾志偉：競爭係一定有但要公平十位TVB、ViuTV、Youtuber新一代女神 呢一年娛樂圈好豐收星空下的仁醫｜TVB邊個先係歷來最靚女醫生？ 朱千雪領銜眾女神