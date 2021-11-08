濱崎步驚傳休克臨時取消演唱會　日本醫生警告：不宜再繼續開唱

日本天后濱崎步昨日臨時宣布取消在愛知的演唱會，向粉絲致歉突然發生過敏性休克。她這陣子身體頻出狀況，日前才腳踝骨折，如今因為醫生警告，她不得不忍痛取消昨晚的演出。



工作人員在官網公告中透露，濱崎步周六結束演唱會後，突然身體不適，緊急送醫接受檢查和治療。醫生認為她當天不宜再繼續開唱，濱崎步經過和工作人員商討後，決定取消演出，鄭重向所有的粉絲道歉。

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濱崎步先前腳踝受傷時，就曾在社群網站上告訴粉絲們，自己出道23年來一直都和各種病痛共存。粉絲相信她一定是面臨非休息不可的情況，才會決定取消演出，紛紛留言表示可以諒解，並且祝福她早日康復。

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