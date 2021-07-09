撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-07-09 07:00

專門調查年輕人市場的日本廣告公司「ing（アイ・エヌ・ジー）」，最近以對流行文化敏感的關東高中生為對象，進行「年輕人之間的流行與嗜好」問卷調查。其中一項是「最喜愛的歌手與偶像」，自從韓流襲日後，不少韓團如BTS、BLACKPINK等都取代了J家、AKB等王道日本偶像的位置，到底現在年輕人的心是偏向日本還是韓國？除此之外，他們還公開20多年前同樣的調查結果做對比，2000年年輕人們的最愛偶像是濱崎步，現在又是誰呢？

【10】川崎鷹也（得票率：3%）

極受年輕人歡迎的新晉唱作歌手，其創作歌曲「魔法的絨毯」爆紅，在TikTok的中播放量有2億2000萬次，而YouTube發表的MV也有1700萬次瀏覽。而2000年的同排名就有J家男團，去年底宣布暫時休團的「嵐」。

【10】なにわ男子（浪花男子/浪速男子）（得票率：3%）

與川崎鷹也獲得同樣的得票率，並排第10位。他們是由J家的關西Johnny’s Jr.組成的7人男子團體，不過還未出道。而2000年的同排名就有日本搖滾樂團「Dragon Ash」。

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同場加映：聲樂家票選「日本最強現役歌手」 LiSA不入10強、X JAPAN輸給新人

日本樂壇的實力歌手人才輩出，流行樂、演歌、搖滾等不同類別都有神級歌手，真的數大半天也數不完。最近有日本節目邀請了190位專業聲樂家投選出「唱歌最好聽的超強現役日本歌手」，以聲樂知識和技巧分析評選，最後排名50位公認最有實力的歌手，不分年齡、音樂領域和性別，結果令人心服口服！榜上出現多張熟悉的臉孔，由歌神玉置浩二、德永英明、X JAPAN的Toshi，至最近很紅的YOASOBI ikura、LiSA等人都有上榜，你最愛的日本歌手在排名內嗎？

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同場加映：信箱驚現10年前亡妻親筆信 女兒朗讀後單親鐵漢爸秒淚崩

一般家庭裏，媽媽通常跟孩子的關係比較好，而爸爸則是較有威嚴的存在。不過凡事也有例外，日本節目訪問到一對關係好得猶如密友的父女，細問之下發現原來女孩的媽媽早在8年前因患癌過身，單親爸爸需要肩負起妻子的責任，獨力養育孩子。最神奇的是，早前郵局突然寄來了一封來自亡妻10年前寫的親筆信，女兒在鏡頭面前讀出媽媽在患病期間寫下的說話，本來表情冷淡的爸爸也忍不住流下後悔的淚水......

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