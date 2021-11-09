雞排妹鄭家純背面全裸曬驚人螞蟻腰：偷偷在觸及低的文下面發這張

台灣藝人鄭家純（雞排妹）外型亮眼、身材火辣，近年積極轉型、開拓副業，還經營自創情趣用品品牌，在各領域交出漂亮成績。她7日在FB分享自己做了三個月的社群實驗，同時也在該貼文底下PO出全裸泡湯照，引網友笑說：「變成高觸及的文了！」
鄭家純7日在FB上傳自己IG的後台數據截圖，透露自己想做個社群實驗，所以刻意三個月都不發文，借此分享給有興趣經營社群的網友。
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此外，她還在留言區加碼說：「偷偷在這種觸及低的文下面發這張，挑選11/11純色主視覺中。」並PO出一張全裸泡湯照，露出光滑美背及纖細水蛇腰，被網友大讚「好厲害的腰」、「好美的背」。
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鄭家純近年副業做得風生水起，除了主持網路節目《深夜保健室》、創立情趣用品品牌以外，上月還驚喜公布要開發新的副業，預告「應該半年後新事業寶寶能和大家見面」。
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