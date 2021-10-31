雞排妹鄭家純為小三風波怒告30名網民侮辱　霸氣宣告不接受和解

撰文：聯合新聞網
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鄭家純（雞排妹）７月時被週刊報導與保時捷男出入飯店，捲入小三疑雲，之後保時捷男發聲解釋，而男方的女友A女也發聲明道歉，還鄭家純清白，不過當時有不少酸民留言謾罵，雞排妹曾發出警告，若不刪留言就會提告，31日凌晨她在臉書發文透露「北中南各提告十位」。

鄭家純在社群發文提到「我不是會利用官司搏版面的人，從來沒有報告過幾月幾號提告誰誰誰，或是預告法院時尚秀，出道9年來，因我個人言行舉止而遭受的批評指教，沒有告過酸民。」，這次她真的硬起來提告酸民，「七月中溫馨提醒誤會我的人刪留言，過了兩天還不刪被搜證，北中南各提告十位，如果你是那1/30，現在被傳去做筆錄，再來跟我求情，我認為這是你不珍惜你自己的下場。」

接著鄭家純又再發文強調之前就已經提醒過，現在提告不接受和解金，「在此告知單純的你們，我不接受和解金，幾十萬官司費是我在付，不用假好心替我擔憂。」，有不少網友力挺「說真的鄭家純絕對是台灣最有GUTS的藝人之一」、「我覺得這樣的舉動可以讓大家知道要對自己的言論負責，想想螢幕後面就是有一個活生生的人」、「這樣才能嚇阻那些鍵盤酸民」。

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鄭家純也霸氣留言表示「我沒做的事情就是不吞，行動就是證明。A女發道歉聲明我還是告，慈悲不需要浪費在充滿惡意的人身上。七月中講過了，要跟我玉石俱焚嗎？那也要看看能走出大火的是誰。」，另外有網友建議「公然侮辱只會易科罰金，沒前科，提存賠償也會緩刑，是否能嚇到酸民？再者，法院曾有見解認為對於已經被週刊報導的事件，提出意見評論，即便尖酸刻薄，也不構成刑法309或310，設若告不成酸民，是否反而內傷？公眾人物展現氣度，接受和解道歉，win win。」。

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