台網紅炮製逾百部Deepfake換臉AV　受害名單曝光含雞排妹蔡依林等

台灣網紅「小玉」朱姓男子用換臉技術製作色情影片上網販售，將女性藝人、網紅、政治人物臉部合成到女優身上，1年多來大賺1100萬元(約港幣306萬元)，有上百名公眾人物受害；刑事局昨天拘提朱及莊姓男子、網紅「笑笑」耶姓女子，依妨害風化、妨害名譽罪嫌移送，將關閉網路雲端避免影片散布。



▼▼▼按圖即睇受害人名單！▼▼▼

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據了解，被製作影片的有藝人蔡依林、「雞排妹」鄭家純、郭書瑤、Albee、峮峮、張景嵐，還有網紅蕾菈、奎丁、米砂，連台北市立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷、北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩都受害。上百部影片製作精良，假可亂真，吸引4500名會員看片。

警方調查，26歲朱男去年7月起成立「台灣網紅挖面」推特粉絲團，後來改名為「台灣網紅影片合成」，招募網友加入Telegram群組，私訊雲端連結提供影片；網友匯款台幣400元(約港幣111元)加入會員，付台幣400元(約港幣111元)可看短片，看長片要付台幣1900元(約港幣529元)購買VIP會員。

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22歲莊男上網蒐集公眾人物影片、照片，每名對象會擷取上萬筆臉部影像，交由朱使用DeepFace軟體移植到女優身上，剪輯成色情影片，每部約5至10分鐘，最長有50分鐘。粉團聊天室常舉辦票選活動，選出最想看的公眾人物。

刑事局偵四大隊第二隊網路情蒐發現換臉影片，昨天赴朱位於新北市樹林區住處拘提朱、莊，查扣電腦發現大量影片、素材及相關網路帳號，24歲耶女涉嫌經手不法金流也被當場拘捕。

朱稱是藝術創作，後來發現可賺錢，知道會有「道德風險」；莊坦承協助製作影片；耶否認犯案，稱款項是生活開銷。

警方查扣458萬元(約港幣128萬元)現金、3筆帳戶金流，今天上午將3人移送新北地檢署複訊，將關閉相關群組、粉絲團、網路雲端，請示檢察官是否通知清查被害人。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】