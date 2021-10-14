雞排妹80分鐘直播後又再屠龍　暗指龍龍扮喊背後有驚人細節未曝光

【雞排妹屠龍】台灣脫口秀女星龍龍（林千聿）控訴遭「薩泰爾」班底老K霸凌風波還沒落幕，日前同門師姐雞排妹（鄭家純）和經紀人康姐聯手直播「屠龍」，事隔多日龍龍12號晚公開道歉，還說如果澄清影片是假哭讓雞排妹想吐的話，「希望妳最後給我擁抱是真的」。對此，雞排妹深夜再怒發文，要龍龍「回妳舒適圈不要出來餓飽吵（意即無理取鬧）！」



「要道歉就誠懇道歉，為什麼還要說謊？」雞排妹13號凌晨在臉書發文再次屠龍，還原龍龍拍澄清影片始末，「錄完影片妳坐在那哭，同事們剛看完妳前面的表演，實在不知道怎麼關心，如果我沒有去抱妳，現在是不是會講我無情呢？」

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針對龍龍說「希望喜劇圈越來越好」，還說自己每次講到必落下眼淚，雞排妹也不屑地說龍龍講完這句話沒幾分鐘，她就安慰龍龍說是他們欺負妳只是嫉妒妳能辦個人專場，但龍龍當時大聲回嗆：「他們怎麼不檢討自己太弱！」被經紀人康姐笑虧「出道兩個月這樣算是爆紅吧？」龍龍也立刻回：「哪有，是我努力了七年！」

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雞排妹表示看著龍龍說的一切自己真的無語，並直指龍龍拍完影片後開心去慶生，連影片檔案要怎麼處理都不管，當天全公司為了她從早上9點忙到凌晨，「妳說妳只睡一個小時，那還可以再玩到半夜？」最後雞排妹也奉勸龍龍，想當公眾人物，又不想承擔自己言行舉止而導致的負面影響，「那就請妳回去妳的舒適圈，不要出來餓飽吵（意即無理取鬧）。」

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貼文一出，許多網友都表示已看膩這場戲，狠嗆「差不多就可以了，在切割以前，妳不也接受、支持那樣的她？」、「她都已經道歉了，何必讓她在社會上都無法立足」、「家純，有點難過的退追妳了，照妳們公司處理方式，切割完就結束了吧？不要再吵了吧，康姐有阻止妳嗎」、「龍龍最錯的決定是進妳們公司」、「留條生路給人家吧」、「好了啦真吵」。

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