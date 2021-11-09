林婷婷調任翡翠台新聞主播　盤點七位現役TVB靚女新聞小花

早前林婷婷轉到翡翠台新聞主播引起網上一片討論，全因她擁有精緻的面孔和專業的主播技巧，她於2019年2月加入TVB新聞，一開始是港聞記者，及後成為了明珠台晚間和財經新聞記者兼主播，直至近月開始兼任翡翠台新聞主播。
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幾年前陳嘉倩、張文采、駱文捷等新聞小花相繼離巢或轉行，無綫著名的新聞小生愈走愈多，但其實新聞界依然不少新血補上，依然美女如雲。
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