三台收視報告｜兩台交鋒第一輪成績　多咗觀眾睇電視唔係仲好咩？

收視報告又再出爐，今次的日期是11月1日至11月7日。這次報告終於有新意，全因為ViuTV一口氣推出三個綜藝節目，包括《全民造星IV》、《神的女主角》和《香港秘密搜查官》，而TVB也有《男神廚房》，結果這些綜藝的收視都不錯，而與《全民造星IV》撞時間的《星空下的仁醫》，本來被預期會被搶走收視，但最終沒有發生。



先講TVB，《星空下的仁醫》沒受《全民造星IV》的影響，更比上星期多了0.5點收視，有19.4點。雖然不是一個很大的升幅，但不跌便是贏，慢慢爬上20點，總好過最終全劇收視只得1字頭。相反《換命真相》則下跌了0.2點，今次只有19點，但其實劇情已經漸漸去到高潮位，觀眾依然棄劇真的是不知原因。

而接替《冰島潮什麼》的《男神廚房》立即便有好收視，錄得14.7點，有接近1點左右的顯著增長，亦帶動星期四、五晚的《醫醫，我不想再病了》輕微升了0.3點。

《星空下的仁醫》收視上升。（劇照）

《男神廚房》無論主持與嘉賓都係陣容強勁。

至於ViuTV今個星期就威水，三個綜藝齊齊出擊，《全民造星IV》錄得5.3點、《神的女主角》4.7點和《香港秘密搜查官》3.5點，前兩者絕對高於ViuTV大約3點左右的慣性收視，而兩個節目亦帶動11點才播的《香港秘密搜查官》，上一個同時段節目《蟲前有10個女仔》只有2.5點。

《全民造星IV》比起上次報告的《賭命夫妻》（3.2點）高出2.1點，而《神的女主角》亦比《台灣乜都拜》（2.7點）高出2點，三個節目完全帶起ViuTV的收視。

《全民造星IV》「女版姜濤」Day出場是全星期的焦點。（資料圖片）

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總結今次收視報告，兩台雖然有正面交鋒，但看來沒有一台被搶走收視，反而是令到平時不開電視的觀眾再次重投電視的懷抱，絕對是一件好事。

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