佘詩曼曬38秒劇情片演技大爆發　引起網友共情感睇到爆喊

「視后」佘詩曼近年已經將重心轉移內地發展，並且做得有聲有色，已經站穩內娛一線女星地位。雖然近來忙於拍攝劇集《今天的她們》，但她仍不忘抽空更新微博同網友互動，近日她就上傳一段表演片段，讓網友們猜測是甚麼劇情，雖然只有短短38秒但演技已經發揮得淋漓盡致，特別是她一雙眼睛，讓大家讚嘆不已果然是好戲之人。

佘詩曼在內地非常受歡迎。（佘詩曼微博圖片）

身穿黑色西裝綁起馬尾頭戴上眼鏡的佘詩曼，聽着一句男生講的說話：「你啊！是我最最最想念的人。」隨後慢慢轉身眼睛不斷轉動望着四周，好像在找甚麼似的，望了許久似乎甚麼都沒有，此時失落的她眼睛已經變得無神帶有點失望，最後苦苦一笑轉回身背影充滿哀悉愁。

佘詩曼演技超好。（影片截圖）

全程不發一語的她，只靠着眼睛﹑身體的轉動去演繹想交待的東西，還有背景音樂同落雪的特效，使整個表演更充滿豐富的情感同畫面看起來特別有哀痛的感覺。如此好戲的她在短短38秒已經交待了重點，不少網友一看就已經猜測到劇情故事，揚言是她恍惚聽到了甚麼聲音，回頭再望時卻甚麼都沒有，這時候才發現是自己因為太想念而出現了幻聽，自己老了在期待的那個人是不會回來的，網友的猜測得到佘詩曼的肯定，她在留言處表示：「頒獎給你」，而不少網友亦看到淚流滿臉，直指她演得太好有共情感，演技再次得到大家肯定。

佘詩曼絕對是好戲之人，最近忙於拍攝劇集《今天的她們》。（佘詩曼微博圖片）