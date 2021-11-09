「4000年一遇美女」鞠婧禕變禿頭妹？《嘉南傳》造型惹甩頭髮疑雲

【鞠婧禕／禿頭／嘉南傳】大陸女星鞠婧禕曾是女團「SNH48」一員，因為外型甜美、氣質脫俗，擁有「4000年一遇美女」的封號。她主演的古裝劇《嘉南傳》目前正在熱播中，也因為在劇中造型多變、仙氣滿溢而備受關注，不過，在最新播出的集數中，她卻被質疑「禿頭」，掀起熱烈議論。



《嘉南傳》8日播出到第28集，有網友表示自己看到鞠婧禕的某一幕特寫時嚇到了，在截圖中，鞠婧禕的耳後露出一大塊三角形狀的皮膚，上頭完全沒有頭髮遮蓋，看上去有些不自然，引網友直呼：「這是認真的嗎？」

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截圖傳開後，粉絲紛紛跳出來護偶像，表示可能是頭套勒得太緊，才會導致「耳後禿一塊」，粉絲還貼出其他女演員的截圖佐證，說道：「其他女演員戴上頭套也是這樣啊！」、「只是頭髮綁太緊，不要亂傳。」替鞠婧禕澄清髮量傳聞。

鞠婧禕人紅是非多，事實上先前也曾屢次因為外貌而掀起熱議，像是多年來屢次被懷疑整型，還有誇張的墊肩、演古裝劇總是「半永久妝容」等，不過她還是相當受粉絲愛戴，並在歌壇、戲劇圈都展現出活躍的樣子。

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