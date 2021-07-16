「4000年一遇美女」鞠婧禕敗訴專心拍新劇《花戎》與郭俊辰譜虐戀

又一古裝仙俠IP劇開拍！改編自小說《誤長生》的電視劇《花戎》，講述鳳凰轉世的女主魏枝（鞠婧禕飾），與太陽神炎越（郭俊辰飾）攜手改寫天道的仙俠故事！開拍前傳出男主角將由檀健次或張哲瀚擔綱，最後由郭俊辰拿下此角，粉絲喜憂參半！已在戲劇圈闖出成績的鞠婧禕，這次提攜同公司姜衫與宋昕冉共同演出，高顏值陣容是否為戲加分，令人拭目以待！



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劇情簡介

講述鳳凰轉世為普通女子的女主魏枝（鞠婧禕飾），相遇天君之子太陽神炎越（郭俊辰飾）後，兩人相愛相殺，攜手改寫天道的仙俠故事！魏枝轉世到魏國修仙世家後，意外發現自己是一隻被封禁的鳳凰！與此同時魏枝心愛之人當眾否認婚約、家人相逼…等多重打擊下，魏枝跪求上界仙使太陽神炎越收留她！兩人歷經了相愛相殺，最後相互成全改寫天道的虐戀故事！

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