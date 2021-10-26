女性禿頭｜頭髮變薄要注意！4大重點分析脫髮成因、預防治療方法

男生一到年紀就會開是擔心自己會不會有「雄性禿」，但這其實並非男性專利，女性也有雄性禿的可能！咦？但怎麼好像很少看見女性有禿頭，是怎麼回事？什麼跡象是禿頭可能？又該如何預防及治療呢？以下 4 個重點告訴你。



女性其實也有脫髮潛在風險！有哪些徵狀﹑成因﹑預防治療方法？以下4個重點一次過解答（點擊放大閱讀）▼▼▼

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「女性雄性禿」與更年期、遺傳有關

女性確實會禿。女性的落髮原因有很多種，如生產後或護髮產品使用不當、患有內分泌疾病等，其中「雄性禿」是最常見的掉髮原因。女性也有雄性激素，而雄性禿是毛囊受該激素的影響而進入休止期。40-50 歲更年期後，因荷爾蒙變化，有近一半的女性會出現落髮現象；雄性禿與遺傳有關，如果父母都有禿頭史的話就是高風險族群。

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「頭髮變稀疏」就該及時治療！

男性與女性的禿的方式不一樣。男性雄性禿從髮線變成「M 型」開始，慢慢往後退，然後頭頂也開始禿，所以外觀上來看很明顯；女性雄性禿沒那麼明顯，頭頂的頭髮分隔線會變寬、髮質變細變幼，最後稀疏變禿，看得見頭皮。不過不必太擔心，女性是不太可能像男性那樣完全光禿的，頂多頭髮大量變薄，頭上看起來「很透明」。也因為不易察覺，在發現髮際線往後移時可能已為時已晚，最好是在發現大量掉髮、頭髮變細變疏的初期就能就醫檢查。

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可以根治嗎？該怎麼做？

很可惜，雄性禿並無法根治，只能透過一些方法減緩脫髮情況，幸運的話還能長出一些新頭髮。早期發現的話，皮膚科醫師會以口服藥、生髮水來改善掉髮，配合飲食和作息的調整，避免掉髮狀況惡化，視情況可能需要 12 個月以上的長期治療才能看見效果。若禿髮範圍已經擴散到能清楚看見頭皮的地步，通常已「無力回天」，藥物或生髮水無效，只能透過植髮加密的方式挽救危機。

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雄性禿可以預防嗎？

雖然雄性禿無法根治，也無法預防。但你可以在生活中建立良好的生活習慣，來維持你的毛髮健康、免於毛髮受損和脫落。「健康的飲食」很重要，優質蛋白質、鐵質、維他命 C 等都是重要的營養素，若為了瘦身而「節食」造成必要營養素缺乏，就容易使頭髮乾燥易斷裂；不吸煙、壓力的控制、睡眠充足、避免過度疲勞等也要注意，這些都是勞碌的現代人共有的隱性傷害；最後請記得挑選適合自己的洗頭水與頭皮護理產品，減少化學藥劑的使用與漂燙頭髮，這都可能使頭皮受傷或髮質脆弱。

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