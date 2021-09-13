「4000年一遇美女」鞠婧禕新劇《滿月之下請相愛》兩個原因吸負評

內地電視劇《滿月之下請相愛》由《三千鴉殺》鄭業成、《芸汐傳》鞠婧禕，兩大古裝男神女神搭檔飾演現代劇CP，還有《芸汐傳》米熱加盟，高顏值水平讓萬眾期待、坐等開播，並在開播時達到播放平台站內的高熱度！但開追後評價卻不佳，粉絲大嘆可惜了高顏值卡司，到底是什麼原因，讓人越追越滅火？！



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「劇情」不夠甜也不夠懸，高顏值也忍不住打哈欠！

《滿月之下請相愛》由鄭業成、鞠婧禕主演，開播前以「穿越」、「手機」的題材，切入時下科技生活，營造科幻浪漫劇的形象，讓人打開好奇的味蕾，加上男女主角的高顏值組合，期待開播指數高；但開播首週12集（會員多6集）評價卻不如預期，鞠婧禕飾演的女主雷初夏，因為超級月亮穿越，成為一個是人非人的存在，與鄭業成飾演的男主許曉冬，似乎起源於一支舊手機的關聯，但定義模糊、劇情進展緩慢，感情線與懸疑線都著墨不夠，讓人抓不住重點、看到放空，雖然連配角米熱、鄭繁星都是高顏值人選，但也架不住劇情沒亮點。

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鄭業成、鞠婧禕CP感不足，同框沒火花只能各自美麗！

《滿月之下請相愛》除了劇情強度不夠，讓粉絲抱怨，最傻眼的硬傷是男女主沒有CP感！鄭業成與鞠婧禕的高顏值組合，單看個人很不錯，但同框卻有尷尬感，甚至在第七集的名場面「夏之吻」，也沒能衝出一波高潮，火花不足、觀眾接收不到心動訊息，讓人追得很滅火；全劇只有24集，目前播出集數已過半，後續劇情與主角CP感是否能轉好，絕對是此部的關鍵。

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【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2021陸劇》滿月之下請相愛｜ 鄭業成、鞠婧禕主演電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】