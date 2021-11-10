討論區熱度丨《造星IV》晚晚推爆post　二千回覆多《星空》約廿倍

踏入十一月，無論TVB或ViuTV都有新節目出場，香港觀眾已經好多選擇，未來還有準備大展拳腳的余詠珊大量製作節目的香港開電視，不過誠如余詠珊所說，除了傳統電視台，還有各個串流平台，可以討論的節目有好多好多。今次參考香港四個常用討論區親子王國（BabyKingdom）、香港討論區、香港高登討論區、LIHKG（連登討論區），嘗試找出觀眾最關心節目。

全民造星IV︱首播以來最慘一集！ 2號咖哩等三位靚女跌入復活區

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晚上黃金時段《造星IV》討論度最高

晚上9點半時段TVB台慶劇《星空下的仁醫》撞正ViuTV台柱之作《全民造星IV》，兩台觀眾傾向與有同溫層的討論區傾節目內容，不過熱衷度可以見到明顯差別。以昨晚（9日）舉例，《造星IV》節目時段，連登網民「推爆」兩個帖文（即達留言上限，上限為1001），即至有少2,002條回覆。至於香討網民在《星空下的仁醫》時段，只由留言#3115傾至#3229，即只有百多條討論，同樣情況出現在連登的《星》劇追劇帖文，昨晚播出的一個鐘內，由#538傾到#639，討論氣氛與香討相約。但要留意，由於兩個節目種類不同，一個劇集一個真人騷比賽，可以延伸出的話題有明顯分別，是影響討論度多少的原因之一。

TVB台慶劇《星空下的仁醫》比《換命真相》受歡迎

今個星期一出爐的收視報告，《星空下的仁醫》有19.4點，《換命真相》有19點，在各討論區有相似結果，即《星》劇比《換》劇多人傾。無論在連登、香討，《星》劇的帖文雖然有讚有彈，但帖文總數由都比《換》劇多，「無聲勝有聲」的道理在劇集比拼中並不適用。唯獨在高登有相反結果，《星》劇連劇集討論帖文都沒有蹤影。

余詠珊一針見血 媽媽想傾陸劇韓劇

前無綫（TVB）助理總經理余詠珊（Sandy）前幾日形容如果晚上黃金時段，只睇串流平台劇集，香港會好慘。觀乎各討論區傾勢，近日除了《造星IV》是共同話題，BabyKingdom特別地多人討論內地劇或韓劇，本地製作無論TVB及ViuTV都鮮有討論。

Babykingdom的影視版極少傾本地製作，內地劇韓劇較受歡迎。

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