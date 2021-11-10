星空下的仁醫｜鄭嘉穎代表品點止Law霸　有兩個至今依然廣泛流傳

《星空下的仁醫》演員陣容鼎盛，鄭嘉穎更是闊別四年再回巢拍劇，不少觀眾都不讚他演出自然，近年轉戰電影的他演技有所進步。鄭嘉穎是歌手出身，在香港發展不順利遠走台灣，最終憑拍劇而再次得到回流香港的機會，自此在TVB拍下了不少著名的作品，亦令他成功登上兩次視帝寶座。

鄭嘉穎1992年入行，至今已經29年的時間，當然留下了不少出色作品、經典角色，相信大家一定會立即想起令他第二次奪下視帝的「Law霸」，他在《怒火街頭》中飾演一個貼地、地痞的大律師，深得觀眾喜愛，當年他更有「露股隙」的出位演出，的確令人印象深刻。

「Law霸」令他第二次奪下視帝。（劇集圖片）

👇👇👇至於另外的作品都不惹小，其中有兩個甚至比「Law霸」更有代表性！👇👇👇

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