雙11晚會｜楊千嬅梁漢文久違同台　連唱三首歌網友耳朵懷孕

一年一度的大型促銷活動雙11即將登場，內地「湖南衛視」就在今（10日）晚舉行《1111超拼夜》晚會，廣邀不少紅星出席。其中香港代表就有楊千嬅﹑梁漢文 ，二人在台上大展歌喉聽到台下觀眾耳朵懷孕。

楊千嬅﹑梁漢文 久違同台演出 ．（影片截圖）

已有多年沒有共同合唱演出的他們，是次表演一連為大家帶來三首耳熟能詳的歌曲，包括《可惜我是水瓶座》﹑《拔河》同《朋友》。一開始坐在吧台台下的梁漢文率先唱《可惜我是水瓶座》，隨後在台上另一邊的楊千嬅接着唱，一個渾厚的聲音再加上細膩的聲音結合，令該首歌有了新的演繹，非常好聽。

二人合唱聽到觀眾耳朵懷孕。（影片截圖）

隨後二人一起坐下合唱《拔河》，又不時互相對望，看得出他們非常沉醉享受此刻表演。最後在唱《朋友》的時候，梁漢文又主動手搭女方的肩膀一起合唱，整場表演猶如一場迷你演唱會，聽到不少觀眾非常感動。事關二人超過20年的友誼令許多人羨慕之外，他們亦因為已有多年沒有合作，所以此次表演特別令網友期待。而不少網友聽到他們合唱之後都紛紛激讚二人不愧是實力派：「聲音一出來感覺耳朵都亮了」﹑「華星二寶」﹑「真的是太絕了」，揚言永遠支持他們。

不少網友激讚他們是實力派。（影片截圖）