乘風破浪的姐姐 |傳第三季明年開播　楊千嬅王心凌加盟參賽？

去年內地湖南衛視旗下的網絡平台芒果TV推出綜藝節目《乘風破浪的姐姐》大受歡迎，除了掀起追看潮之外，更令多位姐姐再度走紅，包括張雨綺﹑寧靜﹑萬莤等，使她們綜藝﹑廣告代言等接不停。眼見節目獲得觀眾肯定，節目組於是在年初推出第二季，同樣地收視同口碑都十分理想，亦使張栢芝﹑那英﹑容祖兒等人氣再度急升，迎來演藝事業第二春。

連推兩季《姐姐》節目都受到青睞，最近網上就盛傳節目組將籌備推出第三季，預計在明年初開播。近日卻流傳一份疑是節目組邀請的女明星名單，當中有17位被標示已經敲定參加節目，包括有台灣歌手劉若英﹑王心凌﹑香港歌手阿嬌（鍾欣潼）﹑劉嘉玲等人，嘉賓來頭都不小引來網友們期待。

《姐姐》節目令不少女明星身價﹑人氣水漲船高。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

從網上曝光的名單可見，第三季節目的嘉賓陣容不輸前兩季，其中有17位姐姐被標示已經敲定參加節目，當中最引人關注的就是香港代表劉嘉玲與阿嬌。事關，現年55歲的劉嘉玲雖然近年經常參加拍攝內地綜藝節目，但從未接觸或參加過唱跳類綜藝節目，再加上節目是講求團隊合作﹑唱跳訓練需求大等等，當時53歲的那英都在比賽過程中不停呻辛苦，所以對於演員出身的劉嘉玲罕有接觸此類節目，網友們都想看她會在節目中產生的不可能性到底是什麼，對大家來講甚具期待感。

大家都期待劉嘉玲唱跳。（劉嘉玲微博圖片）

而阿嬌傳出是次確定加盟，不禁令人聯想起第二季《姐姐》節目時，她是有意避開同張栢芝同台所以拒絕參加節目。因為當時節目籌備推出第二季時，有傳屬意邀請阿嬌加盟，因為她是唱跳歌手出身，自身又帶有話題性，對節目百利而無一害。但當時亦傳出節目組亦邀請了張栢芝，最終官宣名單出現時，阿嬌沒有在名單上，外界就傳出她是因為張栢芝而退出節目，因為避免二人同台焦點集中在不雅照風波上。所以是次阿嬌出現已敲定名單上，大家都十分興奮期待她的唱跳舞台。

年初阿嬌因為不想同張栢芝同台而退出節目？（鍾欣潼微博圖片﹑《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

除了她們之外，還有台灣「甜心教主」王心凌﹑「情歌天后」劉若英﹑內地實力派歌手譚維維﹑陳粒﹑柳岩﹑徐冬冬﹑劉惜君等人。而另有6位女明星被標示在邀請名單上，包括香港代表楊千嬅﹑內地歌手毛名敏﹑演員戚薇﹑張小斐﹑譚松韻﹑韓雪，集結中港台多位紅星，名單在未確定情況下已經率先掀起多個話題討論，可見節目的影響力多麼的強勁。

節目組邀請楊千嬅中？（楊千嬅微博圖片﹑微博圖片）