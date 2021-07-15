做家務的男人3｜楊千嬅自認學生年代生得醜：非常內向朋友不多

現年47歲的楊千嬅近年密密在內地接綜藝節目，最近就同老公丁子高參加真人騷《做家務的男人3》掀起不少話題。在最新一集節目中，楊千嬅就大講任職護士時的經歷，沒想到當年第一天上班的恐怖畫面至今仍令她歷歷在目。

夫妻二人頻頻現身內地工作。（影片截圖）

在最新一集節目中，楊千嬅同丁子高夫妻二人就去了一間咖啡店享受二人世界，在過程中丁子高就突然想了解老婆的學生年代生活，而楊千嬅亦大方分享當年事，還自嘲當年的自己長得好醜：「念書的時候的我是非常的內向，朋友不多，然後樣子也很醜，我覺得自己樣子很醜。」丁子高聽完之後完全難以相信。

楊千嬅表示自己學生時代長得不好看。（影片截圖）

不過最令楊千嬅印象深刻的是她在護士學校的日子：「我覺得如果不是我做過三年的護士，我不能夠走到現在。因為醫院裡面是個小社會就是人生百態，你遇到很多很緊急的時候你怎麼反應，你怎麼在處理生離死別四個字。」而當正式成為護士後上班的第一日，工作內容至今令她歷歷在目：「那天是我第一天上班，我記得我第一天就是要打包，因為有人過世了我要處理他，我慌到一個點，但是我不能夠哭，不能夠叫，不能夠說，只是光去繼續跟着我的導師去怎麼去處理這個，但是這三年裡面我慢慢走過來，我反而會變得正面，所以走到現在，我再回頭看很多事情在我身邊擦過都是因為我曾經當過護士的時候，我在處理上或者是讓你們覺得，我跟其他的藝人的個性上面有一點不一樣。」

楊千嬅入行前曾做過護士。（影片截圖）

聽見楊千嬅講述處理包屍時感到心慌慌，其實有不少護士都身同感受。曾有注註冊護士接受媒體訪問時講述，原來在執行這一項工作時有一個大禁忌是不能觸碰的，就是在處理包裹屍體工作時不能叫出同事的姓名，因為他們相信當有人剛離世後，其實他們仍有意識還聽到人與人之間的對話，所以害怕遺體聽到某個姓名之後就會回來找人。

曾有護士表示在處理屍體時不可叫同事姓名。（視覺中國）

根據台灣「國軍桃園總醫院」發布的遺體護理文章，其中一項清楚寫明原來當一個人離世後8小時之內是仍有聽覺的，而聽覺亦是最後消失的一個感知功能。而國外有不少專家亦從研究﹑經驗來說明，人死後器官會循序漸進慢慢消失的。

台灣「國軍桃園總醫院」發佈的遺體護理文章。（「國軍桃園總醫院」官網截圖）