啦啦隊女神林襄出性感寫真只為做善事　淡妝樣貌意外高貴脫俗

林襄擁有甜美臉蛋與火辣身材，加入啦啦隊後人氣暴漲，迅速累積大票粉絲追隨，從不吝嗇放送養眼福利的她，近日再度曬出一組淡妝氣質辣照，其中「領口下滑」衣服沒穿好的性感模樣，讓傲人雙峰差點掉出來，再度引起粉絲暴動。



今年才加入樂天女孩的林襄，被粉絲封為新一代啦啦隊女神，她在場邊熱舞應援的甜美模樣，吸引一票忠實粉絲追隨。

【圖輯】點圖放大看更多新一代啦啦隊女神林襄IG性感照👇👇👇

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在球場外，林襄也積極經營演藝事業，除了參加節目外，也推出個人寫真公益桌曆，相當寵粉的她，更經常在社群平台分享穿搭性感照，讓不少粉絲常看得鼻血直流。

林襄日前再度曬出一系列淡妝氣質照，展現清純優雅風格，她穿著全黑服裝，不僅誘人鎖骨大方見客，她還將左邊衣領向下拉，露出雪白香肩與深邃事業線，傲人上圍幾乎要呼之欲出，與纖細手臂形成驚人對比，撩人表情與姿勢更是電力十足，女神氣場爆棚。

【圖輯】點圖放大看林襄日前公開的淡妝氣質照👇👇👇

林襄分享淡妝性感穿搭，吸引上萬粉絲關注，紛紛留言狂讚「襄氣逼人」、「太正啦」、「襄襄越來越性感了」、「淡淡的比較美」、「性感又可愛」、「真，香女武神發光了」、「努力的女神最迷人最香了，繼續加油」、「清新自然的襄，超級美」。

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