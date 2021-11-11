曾之喬著媽媽舊泳衣大曬完美S形曲線　網民反讚她媽身材太好

台灣女星曾之喬出道以來跨足音樂、戲劇、主持等多領域，出色實力備受肯定，坐擁大票死忠粉絲，外型姣好的她，也不時透過社群平台分享美照。她9日曬出在泳池旁穿著泳裝的照片，並透露是「跟親娘借穿」的，吸引網友回覆直呼：「親娘身材也很棒！」



曾之喬9日在facebook PO文說道：「立冬那天很想曬太陽（這種太陽不曬我對得起自己嗎），借穿了親娘的泳裝，滿滿的花朵穿起來也是別有一番風味。」

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照片中，她身穿紫色基底帶有粉花的連身泳裝，露出纖長的美腿，漂亮曲線一覽無遺，將復古風泳裝穿出另一種性感時尚，引網友狂讚「好美」、「還是挺好看的」、「娘親身材也是波兒棒的」。

曾之喬從14歲便踏入演藝圈，她以前多以短髮形象示人，後來女大十八變，除了留長髮後令人耳目一新，也被發現其實身材很好，代言的內衣廣告驚艷眾人，也晉升成為許多網友心目中的女神。

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