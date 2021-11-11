落選港姐戴佳敏《聲夢》黃奕斌擔正主角　蕭正楠黃智賢淪為陪襯？

近年TVB同內地網絡平台合作拍攝過不少劇集，最近TVB就與4間內地影視公司合作，製作網劇《無相之城》，由曾志偉擔任總監製、樂易玲擔任出品人之一，新劇集合古裝、懸疑、動作、甜寵等元素，日前正式在橫店開拍，當中今年的落選港姐戴佳敏（Fiona）擔正做女主角，而男主角就有兩位，分別是內地小生李俊辰及《聲夢傳奇》學員黃奕斌（Hugo），更有2020年港姐亞軍陳楨怡、蕭正楠、黃智賢、郭政鴻等參演！



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戴佳敏在賽前被視為大熱之一，但因為廣東話不佳，她在問答環節中表現未如理想，未能躋身決賽。（資料圖片）

現年25歲的戴佳敏（Fiona）是江蘇南京人，畢業於北京中央戲劇學院表演系，是章子怡師妹，之後來港進修碩士。在港姐決賽前被視為大熱之一的Fiona，因為廣東話不佳，在問答環節中表現未如理想，未能躋身決賽。不過有指Fiona後台猛料，出身富裕兼家住尖沙咀K11逾億豪宅，出入有司機接送。雖然Fiona止步20強，但今次就一躍飛升成為劇集女主角，遠遠抛離同屆其他港姐！據知Fiona在劇中有不少打鬥場面，而她近日亦密鑼緊鼓地為角色做準備，練習了瑜伽6、7年，又曾跳過民族舞，相信動作戲絕對難不倒她！

打戲連場！（影片截圖）

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而現年21歲的黃奕斌（Hugo）在新加坡讀完中學後，考入北京中央戲劇學院，原本還有一年才完成課程，但他為了返港參加《聲夢傳奇》而延期畢業，唱得、跳得又靚仔的他大受歡迎！而Hugo在上個月完成新劇《青春本我》拍攝後就暫別香港往內地讀書及拍劇，更擔任《無相之城》的男主角。

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蕭正楠（Edwin）連月來一直留在內地工作，而黃翠如亦做「跟得夫人」，陪老公周圍去。（IG@edwinsiu）

郭政鴻早在2015年已經離巢北上發展，密密拍網劇、登台，再加上直播帶貨，短短幾年已經賺到盆滿缽滿。（微博@郭政鴻）

除了兩位新星之外，蕭正楠（Edwin）、黃智賢、郭政鴻亦有份參演新劇。Edwin自7月底到內地進行隔離之後，連月來一直留在內地工作，除了出席活動、開直播之外，原來還準備入劇組。至於早在2015年已經離巢北上發展的郭政鴻，密密拍網劇、登台，再加上直播帶貨，短短幾年已經賺到盆滿缽滿，他更在前年豪擲過千萬買屋，成功上車做業主。而黃智賢在拍完邵氏新劇《廉政狙擊．黑幕》後暫時未有戲劇工作，不過就有不少網民質疑三位都是好戲之人，竟然要淪為兩位新演員的陪襯，而Celina早前客串演出處境劇《愛．回家之開心速遞》時，憑着高䠷身材令人眼前一亮，不少觀眾都十分期待她的演出！

Celina早前客串演出處境劇《愛．回家之開心速遞》。（影片截圖）