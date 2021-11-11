曹永廉曬與馬德鐘18年前後對比照獨欠莫家堯　轉行從商做公司總裁

由馬德鐘與李佳芯主演的TVB新劇《有種好男人》正在拍攝當中，有份參演的曹永廉日前在微博Post出與拍檔馬德鐘及古天祥的合照，再加上一張四人舊照，並寫道：「十八年前《心慌·心郁·逐個捉》，十八年後《有種好男人》。」原來三人早在18年前已經合作過，不少粉絲都留言大讚三位型男Keep得好，不過亦有不少劇迷留意到獨欠莫家堯，其實莫家堯已經淡出幕前多年，而且非常低調，甚少公開露面。



曹永廉近期與馬德鐘、古天祥合作拍攝TVB新劇《有種好男人》，他在微博Post出18年前後對比照，不少劇迷都表示好耐冇見莫家堯。（微博@曹永廉Raymond）

畢業於香港演藝學院的莫家堯在1990年加入亞視，曾擔任劇集《點解阿Sir係隻鬼》的男主角，在劇中與萬綺雯飾演情侶。之後莫家堯過檔無綫參演了不少劇集，包括《西遊記》、《刑事偵緝檔案III》、《陀槍師姐》、《倚天屠龍記》、《再生緣》、《心花放》等，雖然多數飾演綠葉角色，但依然憑着精湛演技令觀眾留下深刻印象，當中他在《倚天屠龍記》中飾演的殷六俠，雖然戲份不多，但因發揮出色而為內地觀眾所熟悉，成為他的代表作之一。

莫家堯曾與萬綺雯在劇集《點解阿Sir係隻鬼》中飾演情侶。（影片截圖）

重溫過往精彩演出：

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直至2005年莫家堯淡出幕前，並轉行從商，據知他爸爸是公司總裁，而莫家堯息影後就主力打理家族電子產品生意，更成為了公司總裁。不過莫家堯與鄭嘉穎、曹永廉、唐文龍等圈中好友仍保持聯絡，不時相約聚會，2018年他曾出席舞台劇《她媽的葬禮》發布會，前年亦有出席鄭嘉穎50歲生日Party，雖然莫家堯已經淡出幕前多年，但身材仍Keep得十分Fit！