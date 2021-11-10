陳秀珠離巢後生活寫意相約周潤發黃日華行山　79歲盧海鵬健康好轉

現年63歲的TVB「御用阿媽」陳秀珠在今年6月宣布離巢消息，原來她早於去年7月已經約滿，而劇集《一笑渡凡間》就成為她的告別作。而回復自由身的陳秀珠亦非常享受半退休生活，不時相約好友行山，日前她Post出與周潤發、黃日華及盧海鵬的合照，並寫道：「哈哈，終於可以和三位超俊男神合照，太sweet啦。」身穿白色長袖衫配搭黑色背心的陳秀珠，皮膚依然白滑緊緻，氣質依然！



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而79歲的盧海鵬在2018年接受「通波仔」手術後，除了減少幕前演出之外，亦非常注重身體及養生，但去年年尾他上節目被指明顯消瘦兼面容憔悴，令人憂慮其身體狀況。為了強身健體，近期盧海鵬經常與周潤發一起跑山，每日清晨時分，發哥就揸車到其寓所接他出行，然後再到大美督會合黃日華、劉江及苗僑偉夫婦結伴運動，而盧海鵬亦已經養成晨早慢跑的習慣，健康狀況明顯有改善，如今見他面色紅潤，精神不俗，絕對是好消息！

盧海鵬精神不錯！（微博@陳秀珠）