姜大衛慶祝李琳琳73歲生日兩度親吻愛妻　結婚47年攜手走過抗癌路

現年74歲的姜大衛（John哥）近年在多部劇集中都展現出超強演技，實力毋庸置疑，而John哥太太李琳琳雖然同樣是演員出身，但多年來一直默默支持老公，專心照顧家庭。日前John哥相約一班好友包括林建明、陳友等為太太及金牌監製潘嘉德慶祝73歲生日，捧着生日蛋糕的李琳琳全程笑容滿面，心情大靚，John哥從後攬住愛妻，更兩度親吻對方，相當甜蜜！



好恩愛！（微博@汪曼玲）

出身於演藝世家的John哥早在4歲時就以童星身分入行，1966年19歲的他加入邵氏電影做龍虎武師，其後得到導演張徹賞識，擔任《遊俠兒》的男主角。1970年年僅23歲的John哥憑電影《報仇》獲得亞洲影展最佳男主角，在電影界成名早的他，大俠形象深入民心。不過近年John哥主力拍劇，雖然只是演配角，但依然憑着出色演技令觀眾留下深刻印象。

重溫John哥早年演出：

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身穿格仔衫、留着標誌性短髮的李琳琳精神奕奕，她更當着老公面扮要錫潘嘉德，不過John哥完全不介意，更從後攬住愛妻。John哥與李琳琳在1974年奉女成婚，兩人結婚47年恩愛如昔，是圈中公認的模範夫妻。不過2011年李琳琳確診換上大腸癌，癌細胞更擴散至淋巴，要進行化療，而John哥為了照顧太太一度全面停工，陪伴李琳琳捱過煎熬的化療。幸好經過John哥的悉心照料及休養，李琳琳終於戰勝病魔，而兩公婆的感情更勝從前，John哥曾在接受訪問時表示當時非常擔心太太的身體：「其實唔需要講出聲都知，大家都係冇咗對方唔得嘅。」

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羡煞旁人！（影片截圖）

John哥與李琳琳育有兩女一子，大女姜依蘭在2007年嫁給曹永廉，現居加拿大溫哥華的二女姜依文亦已經組織家庭，而細仔姜卓文是李琳琳在1996年以48歲高齡誕下。姜卓文曾在2019年參加ViuTV真人騷《全民造星II》，被視為「最強星二代」的他備受關注，雖然最後被淘汰，但他並沒有放棄演藝夢，今年他更加盟由李澤楷投資的Noble Castle Asia，成為林宣妤的師弟，他還與爸爸John哥合作拍攝了短片《離不開的牛雜麵》，當時姜卓文在IG公開感謝爸爸：「老豆（aka陳廣），多謝你一路都咁着緊我。無論生活或事業、你嘅愛、你嘅支持、你嘅指導，都對我非常重要。冇你就冇陳日德、冇你就冇今日嘅我，我會繼續向你學習。」一家人感情深厚！

李琳琳在1996年以48歲高齡誕下細仔姜卓文，現時細仔亦已經正式入行。（視覺中國）