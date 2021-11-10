Do姐新相挨實神秘男拍檔仲大賣關子　黃子華、姜濤獲網民最大呼聲

鄭裕玲（Do姐）一向非常喜歡年輕偶像，除了親身支持看show外，亦非常提攜他們，經常在社交網站上載與年輕後輩們的合照為他們宣傳。今日（10日）Do姐在Instagram上載一張新照片，相中的她笑得非常開心，輕輕靠在身旁的男拍檔，更大賣關子道：「身邊的男士是誰？合作做什麼？很快會揭曉！」



Do姐在Instagram上載一張新照片，相中的她笑得非常開心，輕輕靠在身旁的男拍檔，更大賣關子不願透露對方的身份。（Instagram：@do_do_cheng）

雖然有不少網民都覺得這名神秘男子可能是Do姐最愛的MIRROR成員姜濤，但她卻特別用「男士」去稱呼對方，大批網民都估對方會不會是Do姐21年前拍《男親女愛》的拍檔黃子華：「子華神？」、「男親女愛」、「毛小慧，余樂天！」、「你哋終於合體啦」、「期待」、「藍藍天空高掛我的夢」。

Do姐非常喜歡姜濤，經常爭住影合照。（Instagram@mirror.weare）

大批網民都覺得這名神秘男子是黃子華！（網上圖片）

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