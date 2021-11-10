AK@MIRROR《三個字》MV挑戰演內心戲　超有感染力睇到勁心噏

MIRROR成員Anson Kong（AK／江𤒹生）昨日（8日）推出新歌《三個字》，MV亦在同日公開，上架未夠24小時已經錄得接近26萬觀看次數，並登上YouTube排行榜第七名，可見AK今次氣勢強勁！AK早前接受訪問時透露今次的作品想帶出「有啲嘢唔好收埋喺心入面，要早啲同人講」，他除了透過歌聲帶出這個訊息之外，更在MV中用演技演繹出來，其中一段落淚鏡頭演得相當出色，含蓄得來又具有爆發力，看到觀眾非常心噏，大讚AK不但唱功出眾，就連演技亦非常出色，相當有感染力。
AK在MV中與梁仲恆飾演一對是敵是友的劍擊隊友，他在一場劍擊比賽敗給對方後鬧交冷戰，並獨自密密訓練希望能夠進步，無論是兩人比賽打劍、在更衣室打交的場面、還是劈玻璃樽、露出健壯的手臂練劍盡顯man爆的一面，都見到AK臉上盡是認真的表情，他更罕有展現食煙、飲酒的一面，一樣演繹得剛剛好不會太過火。除此之外，AK已經成功挑戰連場複雜的內心戲份，由一開始向梁仲恆發脾氣而動手，到兩人冷戰，直到最後對方移民離開兩人依然未冰釋前嫌，因自己的鬥勝心而賠上兄弟情。失去好兄弟的AK獨自一人打劍，脫下頭套後默默流下兩行眼淚，更摸着劍喊到泣不成聲，完美演繹出其掙扎的內心，彰顯出他鐵漢柔情的一面。而他這首歌所講的「三個字」，究竟是「我愛你」、「對不起」、還是「謝謝你」，是親情、友情還是愛情，則留給歌迷自己去領悟。
網民大讚AK今次除了唱功、咬字及感情有進步唱得有感染力之外，最大的驚喜就是他在MV中帶來精湛的演技，演得剛剛好不會太過火：「無論憤怒還是悲傷都有感染力」、「感情處理得不錯」、「特別係眼神同喊戲好感動到人」、「演技比以前有明顯進步」、「睇到我眼濕濕」，一致看好AK可以向演戲之路進發。
點擊觀看AK在MV中的精湛演出：
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