張敬軒宣布舉行雅旺錄音室開放日　帶樂迷找尋張國榮梅艷芳的足跡

建於1983年的雅旺錄音室（Avon Recording Studios）是一班昔日天王天后如羅文、陳百強、張國榮、梅艷芳等巨星錄音的地方，張敬軒於2015年接手這間錄音室時坦言希望能讓這個「流行樂壇聖殿」延續，並將當中的精神，以及具文物價值的聲音資料承傳下去。軒仔今日（11日）在Instagram宣布將舉行開放日讓公眾參觀，並由他擔任聲音導航展開60分鐘的雅旺錄音室導賞旅程，令不少網民大呼期待。



羅文、陳百強、梅艷芳、張國榮於Avon錄音的珍貴圖片。 （Instagram：@avonrecordingstudios）

羅文、陳百強、張國榮、梅艷芳、王菲、黎明、陳奕迅等天王巨星曾雅旺錄音室製作專輯，現時這間殿堂錄音室由張敬軒打理。（資料圖片）

張敬軒在IG撰文，為大家簡單介紹這間接近四十年歷史的殿堂錄音室：「從彌敦道轉入南京街，一條僻靜街道，沒有特別的地標建築，亦沒有隱世的風光明媚，卻滿載香港樂壇巨星足跡，羅文、梅艷芳、張國榮、陳百強，更曾遇上國際巨星米高積遜（Michael Jackson）及頂級樂團Blur。有的是常客，沒多久便回來；有的是過客，只此一次卻念念不忘。他們慕名的都是街內一所具世界級水平的錄音室，一個盛載住香港樂壇近40年歷史的殿堂，雅旺錄音室（AVON Recording Studios）。」

軒仔今日（11日）在Instagram宣布將舉行開放日讓公眾參觀，並由他擔任聲音導航展開60分鐘的雅旺錄音室導賞旅程，令不少網民大呼期待。（Instagram：@hinscheung）

他表示雅旺錄音室處處都是故事，舉行開放日正好能讓樂迷與香港樂壇歷史來一刻模擬接軌，因此自己亦會擔任聲音導航，以說故事的人的身分為大家展開60分鐘的導賞旅程：「伴隨大家由錄音室牌匣說起，分享踏進大門後迎來原屬梅艷芳小姐的玄關小桌；置身張國榮、陳百強等巨星的錄音位置，感受當日的一呼一吸；細步地板上每一吋磨蝕行跡，經歷監製與歌手披星戴月下糾纏成果。導賞團最後還會安排母帶播放環節，讓大家在世界級的音響裝置下，體驗高度還原巨星昔日聲線，如何震懾耳朵，穿透心靈。」

《聲夢傳奇》參賽者早前都有使用雅旺錄音室錄製歌曲。（直播截圖）