鹿晗返京直奔關曉彤住處疑同居　傳明年2月初領證結婚

內地男星鹿晗2017年公開認愛女星關曉彤，至今二人交往近5年感情相當穩定。最近，男方更被媒體目擊到乘高鐵返回北京，即直奔女方住處，又被民眾影到在運動場一起打羽毛球等，二人愛得甜蜜。近日，網上還盛傳男方有結婚的打算，他曾同友人提及會在明年初領證結婚，目前待官宣而已，引起不少網友討論。

鹿晗﹑關曉彤二人戀愛將5年 。（微博圖片）

以往愛得低調的鹿晗同關曉彤，最近愈見高調甜蜜。二人繼日前被民眾影到雙雙在運動場約會打羽毛球，你一球我一球玩得開心後，10日男方就被媒體目擊到在北京落初雪的一天，他結束工作後就乘高鐵返回北京，隨後步出站門火速登上座駕直奔女方住處，此舉引起秘密同居的疑雲。

二人被影到一起打羽毛球。（微博圖片）

事隔一天，網上卻傳出二人將在明年好事近，有傳爆料者從鹿晗的友人口中得知，雙方家人正商量結婚事情，領證日子在明年的2月22日，但舉辦婚禮的細節就不清楚。同時亦講到二人的婚房早就買好，婚後會留在北京生活，揚言等他們官宣就是。不少網友得知後都替他們開心，不管傳聞真假都祝福他們。

二人明年初結婚？（微博圖片）